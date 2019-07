El 'Juan Sebastián Elcano' preparado para recibir al público vasco

El buque escuela de la Armada española "Juan Sebastián Elcano" vuelve a Euskadi, donde se podrá visitar este domingo 7 en Getaria y el lunes 8 y martes 9 en Getxo

En marzo de este año arribó a Getxo el buque insignia de la Armada española, el portaaeronaves Juan Carlos I, que recibió 13.500 visitas con largas colas, y algunas protestas de la izquierda abertzale.

Ahora regresa a Euskadi -ya ha estado varias veces, las dos últimas en el 2008 y el 2011- el gran velero "Elcano", para participar junto a otros barcos en el homenaje al marino de Getaria que le da el nombre y que completó la primera vuelta al mundo hace quinientos años.

Las visitas a estas embarcaciones serán gratuitas, aunque será precisa una inscripción previa que se puede formalizar en la web www.horizonteelcano.com.

El "Elcano" se podrá visitar este domingo en Getaria con pases cada hora desde las doce a las cinco de la tarde. Para llegar a la localidad costera guipuzcoana se recomienda utilizar el transporte público, con autobuses lanzadera desde Zarautz y Zumaia.

Al día siguiente, lunes, el Elcano se podrá visitar a las once y a las doce en Getxo, pero será el martes cuando el velero abrirá sus puertas cada hora desde las once de la mañana hasta las once de la noche.

Junto al Elcano, arribarán al puerto de Getaria y también se podrán visitar, "El Saltillo", el buque de la Escuela Náutica de la Universidad del País Vasco (EHU/UPV), el "Lucretia", diseñado hace 91 años por el mismo ingeniero naval holandés, y el "Mater", un viejo atunero reconvertido en museo flotante ecoactivo. Estos tres buques no se podrán visitar en Getxo.

Además de las visitas, los barcos se integrarán en una flota compuesta por un centenar de embarcaciones que harán la travesía "Horizonte Elcano", que partirá el sábado 6 de los puertos de Getxo y Hondarribia para confluir en Getaria.