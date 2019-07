Javi Sánchez tras su paso por el fútbol sala húngaro vuelve a Córdoba

Más acento cordobés para el proyecto de 1ª División del Córdoba CF Futsal. El ala-pívot Javi Sánchez (Córdoba, 6 de octubre de 1989) se ha convertido en el segundo fichaje de Maca para la temporada 2019/20. El canterano de Adecor procede del MVCF Berettyóújfalu de la máxima categoría de Hungría, equipo al que llegó tras su paso por el Real Betis Futsal (2016/17) y con el que se ha proclamado recientemente campeón de Liga y Copa. Con los magiares, incluso, llegó a disputar en la 2018/19 la primera ronda de la UEFA Futsal Champions League. Excepcional rendimiento en un último ejercicio donde consiguió la nada despreciable cifra de 30 goles. Posee, igualmente, experiencia en 1ª División pues militó en aquel UMA Antequera de la 2015/16 donde anotó 13 dianas.

Javi Sánchez, tras su paso por Bujalance (2010/12) y Ategua (2013/14), retornará a su tierra a las órdenes de Maca, técnico del que guarda un grato recuerdo y que ya tuvo a sus órdenes en las dos campañas en las que militó en la localidad del Alto Guadalquivir. Con su fichaje ya son 11 los jugadores cordobeses que estarán en el debut en la máxima categoría del Córdoba CF Futsal.

El ala-pívot manifestaba estar “ilusionado con su vuelta a casa. Defender al máximo representante de la ciudad donde has nacido representa un auténtico sueño. Siempre he seguido al club desde la distancia y tras el ascenso, mentiría si dijese lo contrario, me imaginaba vestido de corto en Vista Alegre. Desde primera hora la sinceridad ha primado en las negociaciones y ambas partes lo tenían muy fácil para juntar los caminos. Posee, además, muchos amigos en esa plantilla, por lo que estoy deseando ponerme a trabajar junto a ellos por algo más que bonito”. Su presentación oficial se realizará el viernes en Vista Alegre (18:00 horas).