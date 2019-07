Dos detenidos por la violación de una chica en la playa de Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Barcelona a dos hombres que habrían violado a una chica en la playa del Somorrostro. La víctima conoció a los presuntos agresores en un local de ocio nocturno del paseo marítimo.

Sucedió la madrugada del miércoles al jueves. Dos amigos de la víctima acudieron a la Guardia Urbana para explicar que a la chica la habían violado dos jóvenes en la arena, al salir de una discoteca.

En la playa, los agentes no encontraron a nadie que coincidiera con la descripción que había facilitado la chica, pero la policía acudió al local y, con la colaboración de los porteros de la discoteca, localizaron a uno de ellos cuando salió del local. Después salió el otro y la chica, de 22 años, los identificó.

Acusados de un delito de violación

Son dos chicos mayores de edad de origen suizo. Los jóvenes pasaron a disposición de los Mossos, que los detuvieron acusados de un delito de violación. El local donde sucedió forma parte del protocolo del Ayuntamiento de Barcelona contra la violencia de género.