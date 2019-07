Los hoteleros pitiusos todavía no llegan al 'lleno total' en julio y agosto

Los hoteles pitiusos aun no cuelgan el cartel de completo en los meses de julio y agosto, aunque desde la patronal dicen que ahora la tendencia ha cambiado y cada vez se reserva mas a última hora, con lo que en principio no preocupa esta situación.

La presidenta de la Federación Hotelera, Ana Gordillo, dice que es muy difícil hacer previsiones de cómo irá el sector este mes y el que viene porque las plazas se reservan cada vez con menos antelación. De hecho, aunque no estén todas las plazas ocupadas como ha ocurrido algún veran,o no se puede hablar, dice, de situación preocupante, ya que las sensaciones -porque no puede hablar de datos- es que estos meses irán "parecidos al pasado año".

En cualquier caso, dice que los empresarios, si ven que se acercan las fechas y no están vendiendo al ritmo que consideran óptimo, echaran mano de las ofertas, aunque de momento no se está haciendo.

LIGERA BAJADA DE LA OCUPACIÓN EN JUNIO

Junio se ha despedido con datos de ocupación hotelera ligeramente inferiores a los del mismo mes del año pasado. La peor parte se la ha llevado Formentera, donde el descenso alcanza los 6 puntos, situándose en un 79,9% de camas ocupadas, los única zona de las Pitiusas donde no se ha superado el 80%, según los datos de la Federación Hotelera.

En cuanto a la isla de Ibiza, la ocupación general ha bajado un 0,6% hasta el 87,57%, con datos desiguales según el municipio. Se han registrado descensos de la ocupación en Vila, con una bajada del 1,2% y un 88,42% de camas ocupadas y en Santa Eulària, donde la caída ha sido del 1,1% situándose en el 88,48%.

Donde sí se han registrado subidas, aunque ligeras, ha sido en Sant Antoni y la Bahía de Portmany, que ha alcanzado una ocupación del 88,27%, frente al 85,19% registrado en junio de 2018.

Sube también el número de camas ocupadas el mes pasado en Sant Josep y Sant Joan, donde se han alcanzado porcentajes del 89,23 y el 90,67% respectivamente, con los mejores datos de las Pitiusas.