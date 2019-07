Moviliza el DCA (Daño Cerebral Adquirido)

El Daño Cerebral Adquirido (DCA) es una lesión repentina en el cerebro. Se caracteriza por su aparición brusca y por el conjunto variado de secuelas que presenta según el área del cerebro lesionada y la gravedad del daño.

Aunque el ictus es la principal causa de DCA, y la más conocida, no es la única. El traumatismo craneoencefálico, los tumores, las anoxias, las hipoxias o las infecciones cerebrales también pueden causar importantes daños cerebrales.

Las secuelas del DCA provocan anomalías en la percepción, alteraciones físicas, cognitivas y emocionales. Estas secuelas pueden afectar al nivel de autonomía de las personas: alteraciones de memoria; problemas de planificación; apatía; impulsividad y desinhibición; dificultad para decidir; rigidez cognitiva; dificultades en el habla, en la escucha y en la comprensión; afectación de la vista o problemas de movilidad total o parcial.

Las huellas del daño cerebral, ya lo ven, son muy variadas y presentan diferentes niveles de gravedad, sin embargo, en muchos casos no se perciben a primera vista.

Este hecho provoca que en muchos casos -y seguramente sin darnos cuenta- generemos una atmosfera de incomprensión hacia las personas con DCA. Desarrollar la empatía, la tolerancia y la solidaridad con las personas con un daño cerebral resultan vitales para normalizar sus vidas.

La Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Alicante (ADACEA) lleva 15 años trabajando por las personas con DCA desde distintas áreas desde el momento en el que se produce el daño. La autonomía personal y la integración social son dos de ellas.

Por esta razón ADACEA ha puesto en marcha la campaña Moviliza el DCA y ha creado una guía de nueve puntos con los que todos podemos hacer más sencilla la inclusión y la accesibilidad de las personas con DCA en el transporte público.

Para una persona con daño cerebral, el ruido puede resultar muy molesto; aunque no lo parezca, quizá no puedan mover una mano ni sujetarse. También es probable que su capacidad de comprensión o de expresión esté limitada y necesite que le hablemos más despacio. A una persona con daño cerebral a veces no le resulta sencillo planificar su viaje, incluso es probable que tenga dificultades para pagar su billete. Quizá pierda el equilibrio y nos golpee sin querer; quizá, aunque nos veamos a diario, un día no nos recuerde...

El DCA es una realidad que puede afectarnos a todos de forma directa o indirecta. Una realidad muy extendida, pero poco conocida. Cuantas más personas nos movilicemos por el DCA más cerca estaremos de hacer realidad el lema de las personas con daño cerebral adquirido…:

Una vida salvada merece ser vivida con dignidad

LOS DATOS

En España se calcula que hay más de 420.000 personas afectadas, de las cuales 60.000 residen en la Comunitat Valenciana.

Solo en la provincia de Alicante durante 2017 hubo más de 4.000 diagnósticos de ictus y se calcula que en el 89 % de los casos la secuelas provocan dependencia.

