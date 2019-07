Las medusas pueden causar picor en la piel cuando se rompen contra las redes

Angel Pérez Ruzafa, catedrático de Ecología de la Universidad de Murcia ha querido tranquilizar en 'Hoy por Hoy Cartagena' a los bañistas de algunas playas del Mar Menor, como la de Playa Honda, donde este fin de semana algunos bañistas se quejaban de la sensación de picor que tenían en la piel tras el baño. Se podían observar medusas blancas de tamaño pequeño e incluso algunas grandes. La explicación de este picor es que las medusas, al romperse contra las redes, liberan células urticantes que quedan flotando en el agua, pese a que la medusa esté aparentemente muerta.

Pérez Ruzafa explicaba que las medusas de este mes de julio en el Mar Menor, no tienen nada que ver con las que hay en la zona del Mediterráneo que son mucho mas peligrosas. Este tipo de medusas del Mar Menor, no son muy urticantes, pero sí molestas, por lo que aconseja que una vez que se toca estas medusas no se debe de entrar en contacto con los ojos ni tampoco las mucosas.

Ruzafa explicaba que a partir de agosto las medusas que se podrán ver en el Mar Menor, serán las denominadas huevo frito, por su color marrón y su forma.