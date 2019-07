Una treintena de educadores de guarderías se concentran para reclamar un convenio digno

Una treintena de educadores de las escoletas de 0 a 3 años se han vuelto a concentrar este lunes en la Plaza del Parque de Ibiza para reclamar la revisión del convenio que les condena, dicen, a trabajar en condiciones de precariedad.

El delegado de Educación de Comisiones Obreras, Rafa Sancho, dice que pese a que la meteorología no ha acompañado, esta treintena de profesionales que han vuelto a salir a la calle demuestran que siguen firmes en sus reivindicaciones porque no es de recibo, afirma Sancho, que un sector tan feminizado tenga unas condiciones tan penosas, con sueldos por debajo de mil euros y con 38 horas a la semana de atención a los pequeños, que no les permite desarrollar otras labores propias de los centros de educación infantil.

Los trabajadores lamentan la falta de regulación del sector y piden a las instituciones que fomenten la enseñanza de infantil pública y gratuita. Afirman que la situación de precariedad se da tanto en los centros privados como en los públicos con la gestión externalizada.

Las movilizaciones se han repetido también en Inca para poner a los educadores de infantil en el foco de cara a la negociación del nuevo convenio, prevista para dentro 2 de años. Sancho dice que no quieren que llegue la fecha sin que se hayan escuchado sus reivindicaciones.