El PP cierra un acuerdo de gobierno con Cs en Madrid que enfada a Vox

El pleno de investidura de la Asamblea de Madrid está convocado el próximo miércoles 10 de julio pero todavía sin candidato. Mientras Ángel Gabilondo (PSOE) se queda a tres diputados de la mayoría absoluta, Isabel Díaz Ayuso (PP) necesita los 12 escaños de Vox para poder ser investida presidenta de la Comunidad de Madrid y, a sólo dos días del pleno, este lunes firmará un acuerdo de gobierno con Ciudadanos. A pesar de la insitencia de Vox, el partido de Abascal no ha formado parte activa de las negociaciones. Díaz Ayuso asegura que ha tenido en cuenta sus exigencias y que "todas las propuestas de Vox están en el acuerdo programático" que firmará este lunes con Ciudadanos ya que ella se ha encargado de que esas competencias "recaigan sobre las consejerías del PP". La candidata popular ha señalado en una entrevista a esRadio que ha sido "la primera en normalizar a Vox": "Conmigo por las buenas pueden conseguir muchas más cosas. Me he encargado de que un montón de propuestas sean vitales para mí. Cuándo un grupo minoritario había llegado tan lejos", se pregunta.

Rocío Monasterio, sin embargo, exigía un programa de Gobierno único firmado junto a PP y Cs y tras conocer que este lunes se producirá un acuerdo que les deja al margen, la candidata de Vox ha criticado en Twitter la negociación: "Estaba esta mañana, según habíamos acordado, terminando de revisar un documento para Díaz Ayuso, no han esperado ni a que lo mandara. Vergonzoso".

Las negociaciones tendrán que hacerse a contrarreloj. Antes de este martes a medianoche, un candidato debe trasladar al presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, que está en disposición de obtener una mayoría suficiente para poder ser investido. PP y Ciudadanos también necesitan los votos a favor de Vox para conseguir una investidura por mayoría simple, ya que el bloque de la izquierda quedaría de lo contrario por encima. Si ninguno lo consigue, a partir del 10 de julio comenzarán a contar los dos meses previstos para la convocatoria de nuevas elecciones.