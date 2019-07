Mientras AVA es totalmente contraria al acuerdo UE-Mercosur, la Unió pide garantías

Las dos principales asociaciones agrarias valencianas no tienen una misma postura ante el acuerdo comercial de la Unión Europea con los países del Mercosur. Al encuentro preparatorio del viaje del president Ximo Puig, que viaja esta semana a Bruselas para analizar ese acuerdo, unos (la Unió) para pedir garantías y otros (AVA) para pedir que el acuerdo no se firme nunca.

Asimismo, mientras la Unió lamenta el cruce de acusaciones entre la consellera Mollà y la eurodiputada Rodríguez Piñero a cuenta de ese acuerdo. AVA lo comprende y se pone del lado de la consellera de Compromís.

La Unió de Llauradors quiere conseguir el compromiso del president de la Generalitat de que va a exigir contrapartidas si finalmente la Unión Europea rubrica, de forma definitiva, el acuerdo comercial con los países del Mercosur que tanto, asegura, perjudicará a la agricultura mediterránea. Cítricos, arroz y carne aviar son los productos que, junto con el zumo, pueden verse más afectados por ese acuerdo que otorga ventajas a los países iberoamericanos.

A Carles Peris no le ha gustado nada el enfrentamiento, a cuenta precisamente del acuerdo entre la Unión Europea y los países del MERCOSUR, entre la consellera Mireia Mollà y la eurodiputada Inmaculada Rodríguez Piñero. Considera que lo que deberían hacer es coordinar esfuerzos y defiende a ambas y su trabajo en defensa del campo valenciano.

Sin embargo, AVA considera lógico el enfrentamiento, porque a la socialista Rodríguez Piñero le ha tocado defender al mayor impulsor del acuerdo comercial, al presidente Pedro Sánchez. Y a la consellera, de Compromís, le toca defender al sector que se queja del acuerdo.

Y añade el director general de AVA, Jenaro Aviñó, que su organización no quiere contrapartidas ni garantías. AVA lo que quiere es que ese acuerdo no se firme. Hay demasiado en juego: cítricos, zumo, arroz, carne aviar... y la apertura de aquel mercado no compensa porque no tenemos qué exportar allí al absorber la Unión Europea la práctica totalidad de nuestras exportaciones. Y le parece muy bien que el acuerdo sea bueno para el automóvil y para otros sectores. Pero no a costa del campo valenciano.

El president Puig afirma que es importante analizar con todos los agentes implicados en el acuerdo los factores que estan en juego, antes de viajar a Bruselas, para tener informacion de primera mano de la comisaria de Comercio, Cecilia Malström.