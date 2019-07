Bombas Gens cumple 2 años

El Centro de Arte Bombas Gens cumple dos años . El espacio está viviendo un muy buen momento y ha logrado consolidarse en un tiempo récord. En este segundo año de funcionamiento se ha conseguido mantener el número de visitantes y su fidelización, se han seguido cosechando premios y reconocimientos, y se ha duplicado el número de participantes en sus actividades. Este último dato es muy valorado por la entidad, que ve así cumplido su objetivo de generar un impacto más directo en la sociedad a través del arte. Son algunos datos del balance que ha hecho hoy la directora del centro, Nuria Enguita, en "Hoy por Hoy. Locos por Valencia".

PROGRAMA EXPOSITIVO

A nivel expositivo, el balance también ha resultado positivo, según la directora de Bombas Gens, Nuria Enguita. “En este segundo año hemos mostrado uno de los núcleos principales de la Colección Per Amor a l’Art en nuestra exposición de fotografía japonesa, hemos realizado nuestra primera gran apuesta por un artista joven con Nicolás Ortigosa, y hemos exportado tres de nuestras exposiciones: la de Bleda y Rosa al Centro Galego de Arte Contemporánea, la de Joel Meyerowitz a Photoespaña y la de Anna-Eva Bergman al Museo Nacional Reina Sofía (en 2020). No se le pueden pedir más a 12 meses…”

Para el próximo curso, la nueva temporada, Bombas Gens prepara dos exposiciones individuales: una firmada por la consagrada artista india Sheela Gowda, en coproducción con HangarBicocca, y que se exhibe ahora mismo en el centro milanés, y otra dedicada a la obra de la joven valenciana Inma Femenía. Dos propuestas con las que el Centro de Arte continúa poniendo el foco en el trabajo de mujeres artistas.

También se ha anunciado que se ofrecerán dos nuevas muestras de la Colección Per Amor a l’Art: “Hiperespacios” y “Botánicas”. Esta última se exhibirá en la Zona B, que se independiza del resto de espacios para dar cabida a proyectos con un componente mayor de investigación.

EXPOSICIÓN SOBRE LAS ALQUERÍAS DE LA HUERTA DE VALÈNCIA

Pero sin duda uno de los platos fuertes del aniversario es la muestra "Herencias". En su afán por investigar acerca de su pasado, el Centro de Arte ha editado “Bombas Gens 1930-2019. Historia, rehabilitación y nuevos usos”. Se trata de una publicación digital a cargo de Nuria Enguita y Paloma Berrocal que da cuenta del proceso de recuperación del conjunto Bombas Gens.

Y se ha inaugurado la exposición “Herencias”; una muestra dedicada a las alquerías de la huerta de València. Según su comisaria, la arqueóloga Paloma Berrocal, “intentamos poner el foco en aspectos relacionados con la microhistoria y la etnología. Mostramos conocimientos adquiridos a través de la arqueología acerca del uso de los espacios en el interior de estas casas y de sus cambios a lo largo del tiempo. Sobre los diferentes aspectos que tenían sus exteriores en tiempos remotos, sobre los trabajos que se hacían en sus dependencias y sobre algunos de los secretos que escondían en su interior”.

Todo un universo, el interés por el cual surgió con el hallazgo de una bodega medieval durante las obras de rehabilitación del edificio Bombas Gens, que perteneció en su momento a la conocida como Alquería Comeig. La exposición que lo glosa se puede visitar hasta el 13 de octubre.

LA FUNDACIÓ PER AMOR A L’ART

La Fundació Per Amor a l´Art es una fundación privada y familiar que despliega su triple actividad, artística, social e investigadora, en la antigua fábrica rehabilitada Bombas Gens de València. La Fundación desarrolla su vertiente artística a través de Bombas Gens Centre d´Art, su labor relacionada con la integración social se lleva a cabo desde su Centre Jove e impulsa vía su Equipo Wilson la investigación y divulgación de enfermedades raras, en especial la enfermedad de Wilson.