Balaídos y Las playas de Cíes, Samil y O Bao serán libres de humo

Este lunes ha terminado el plazo para votar en la web del concello de Vigo sobre los espacios libres de humo. Una gran mayoría de los encuestados manifestó su rechazo a la presencia del tabaco en las playas viguesas y en el estadio de Balaídos. El 82% votó en contra de que se fumara en el campo del celta, un total de 10208 personas, mientras que el 18%, 2206 votantes, votó a favor de que se permitiera. En cuanto a las playas el 76.8% se posicionó en contra de fumar, un total de 27.346 personas, y un 23.1% votó que sí, 8.238 votantes exactamente. Aunque en las encuestas de la web no se especificaron las areneras para estar libres de humo, finalmente se han elegido las de Samil, O Bao y Cíes. Para la tranquilidad de los fumadores, se habilitarán espacios donde puedan fumar, eso sí con ceniceros para mantener la zona limpia. "El triunfo ha sido apabullante", decía Abel Caballero. El alcalde vigués quiso recalcar que al estar situados ya en plena época estival no se podrá efectuar la declaración de espacios libres de tabaco al no haber tiempo de hacer la ordenanza, pero que se empezará a trabajar en la petición a partir de hoy.

