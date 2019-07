La gastronomía tradicional de Infantes: de México al mundo

Este martes la Academia de Gastronomía de Castilla-La Mancha va a otorgar las distinciones de académicos de honor a María Dolores Cabezudo y a Fernando Serrano. Serrano es mexicano, pero toda su familia es de la localidad ciudadrealeña de Infantes. Además, ha publicado un libro de recetas manchegas, realizadas por su madre. Unos reconocimientos que se otorgarán en el Palacio Valdeparaíso de Almagro, desde las 13:30h.

Su madre Ana María Migallón, nacida en Infantes en 1907, durante toda su vida recopiló en un libro manuscrito diversas recetas manchegas y, también, de diferentes puntos de España. Unas recetas que, tras su fallecimiento, recopiló el propio Serrano con ayuda de sus hermanos. De hecho, sus hermanos nacieron en esta localidad. Por su parte, Serrano asegura, en A Vivir Castilla-La Mancha, dirigido por Sara Cebrián, que la publicación de este libro se gestó un año después del fallecimiento de su madre, cuando encontraron un libro manuscrito con diferentes recetas en la casa familiar.

Unas recetas que, según Serrano, distan de las recetas que se sirven en numerosos restaurantes de Infantes. Todo ello porque asegura que "muchos de los platos que he comido en los restaurantes de Infantes no me recuerdan a las recetas de mi madre (...) también es que siempre dista lo que se hace en un restaurante de lo que se hace en casa".

Asimismo, Serrano subraya que ha encontrado notables diferentes entre el morteruelo que hacía su madre en Infantes con el que se hace en Cuenca o en Albacete. Todo ello, porque el de su madre no lleva nada de carne y es una textura más líquida. También, Serrano ha confesado que "me encanta la cocina (...) es una de las pocas cosas que hace que me olvide de todo".

No obstante, en este libro de recetas también se encuentran algunas de origen catalán o de otros puntos del país, ya que su madre tuvo que viajar hasta Cataluña por motivos laborales de su marido. Tras ello, tuvieron que exiliarse fuera de España y, poco después, se marcharon a México.

Finalmente, Serrano ha recordado la gastronomía que ha degustado durante su infancia. Una gastronomía realizada por su madre durante su estancia en el país mexicano. Gastronomía que mezclaba las raíces manchegas con las de este país sudamericano.

