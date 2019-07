Denuncian una posible "plaga de chinches" en la cárcel de Valdemoro

Al principio parecían hechos aislados pero pronto los representantes sindicales empezaron a sospechar de que en poco más de una semana coincidieran hasta seis compañeros con picaduras. Uno de ellos, incluso, necesitó fumigar su casa porque habían aparecido, sin explicación aparente, chinches. Así que los sindicatos creen que el origen podría ser la propia cárcel, y reclaman medidas para atajar el problema.

Según un comunicado conjunto de las secciones sindicales, el problema debe estar en los módulos 8 y 9, con la particularidad de que no se circunscribe sólo a las celdas, sino que pasa a las oficinas. Por eso reclaman un estudio detallado para eliminar la supuesta plaga y que no afecte a los 900 presos de la instalación. Juan Valentín, delegado de CCOO en el centro penitenciario, cree que los protocolos no funcionan porque acaban estigmatizando a los presos, ya que si hay chinches les requisan toda su ropa, les ponen un mono y les hacen abandonar su celda. La cuestión ahora es evitar que esta plaga se convierta en un problema de salud pública.

En Instituciones Penitenciarias han contactado con una empresa de plagas para que analice a fondo la situación y fumigue los módulos que puedan estar afectados.