El ayuntamiento impotente ante los "okupas" de Cánovas del Castillo 8

Aunque ya en abril, el entonces concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Algeciras, Diego González de la Torre, anunciaba en este programa que se actuaría sobre el edificio de Cánovas del castillo 8, lo cierto es que después de 3 meses el gobierno municipal se encuentra con las manos atadas y, como ha comentado el concejal de Seguridad Ciudadana, Jacinto Muñoz, todo lo más que pueden hacer es enviar a la policía local cuando lo reclaman los vecinos como consecuencia de alguno de los múltiples altercados que se organizan en la zona.

"Allí lo que hay son delincuentes, drogadictos y prostitutas, allí no vive nadie, esa gente está de paso" nos contaba amargamente uno de los vecinos que denuncia la penosa situación de inseguridad que están viviendo desde hace 8 años, cuando el banco, Caja Granda, se quedó con el inmueble ante los problemas económicos del promotor del edificio. "Aquí apareció un cadáver, han violado a una muchacha, se esconden los ladrones", Juan está cansado de repetir siempre lo mismo y prestaba atención a lo que contaba Jacinto Muñoz, "nosotros no podemos hacer nada, tiene que ser un juez quien ordene el desalojo del edificio"; y entonces Juan preguntaba si el ayuntamiento no podía actuar ante los graves problemas de salubridad existentes en la zona, "llena de basuras y ratas que campan a sus anchas por la calle".

Parece que todo está en manos de la justicia y que será un juez el que decida que hay que dar descanso a estos vecinos que viven en un continuo sobresalto desde hace 8 años, "solo un juez puede determinar la expulsión de los okupas del edificio, nosotros, solo podemos enviar a la policía cuando nos lo reclamen".