Alberto Sanfrutos: "El bote de '¡Boom!' es la guinda al esfuerzo de meses"

El ubetense Alberto Sanfrutos ha entrado en la historia de la televisión junto al resto de integrantes de 'Los Lobos' tras ganar en ¡Boom!, concurso de Antena 3, el premio más grande repartido jamás en la pequeña pantalla. El bote que se han llevado Erundino Alonso, Valentín Ferrero, Manuel Zapata y Sanfrutos asciende a los 6.689.700 euros.

También han pulverizado todas las cifras de audiencia. El programa, que se emitió este pasado lunes, se proclamó como el concurso más visto de los últimos 15 años al reunir frente al televisor a 4.272.00 espectadores, lo que supone un 28% de la audiencia. Además, se hicieron con el 'minuto de oro' del día a las 23:43 horas.

Sanfrutos y su familia se muestra alegre y satisfecha, aunque asegura que "el objetivo estaba más que cumplido con tantos programas grabados". "El bote acumulado por mis compañeros durante muchos meses, en los cuales yo contribuí en los últimos meses, ha sido la guinda del pastel de un esfuerzo que han realizado a lo largo de demasiado tiempo", dice el ubetense, quien, apostilla que "parece que no iba a llegar".

"Respondía gracias al bagaje cultural que uno tiene en su vida"

En cuanto a la dificultad del programa, aclara que no ha sido duro, aunque reconoce que lo más complicado era "estar al día de cuestiones actualidad como premios de cine, literatura, deportes porque esas preguntas caían. También preguntas relacionadas con Atresmedia. Eso era lo que más teníamos que prepararnos, lo demás era el bagaje que uno tiene a lo largo de su vida que ido acumulando con lecturas, cines, viajes, música. Y luego que venga el dato en el momento".

El ubetense prefiere no responder cuánto dinero se quedará. "Le está doliendo más a la gente lo de Hacienda que a mí. Yo he sido funcionario y ahora, jubilado; a mí me paga Hacienda. Si el dinero está bien empleado que me quiten, no me duele en absoluto. A nuestros hijos los operan con el dinero de Hacienda".

Resta importancia a la fama tras el éxito de ¡Boom! porque, dice, "las antiguas generaciones ya me conocía desde hace 21 años en Saber y ganar. Aquellos con menos de 30 años no tenía tanta conciencia. Ahora, además de los ubetenses más maduritos, me pueden reconocer los más jóvenes". "Lo demás es revivir experiencias que ya pasé en Saber y ganar", sentencia Sanfrutos.

A la pregunta "¿Te veremos en nuevo programa o te quieres retirar en la cumbre?" responde que no porque "Yo estaba retirado. Me esperaré otros 21 años. Si me llama alguien dentro de 21 años a lo mejor me apunto otra vez".