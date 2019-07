Ángel Vázquez "el PP no se va a meter en los nombramientos del PSOE"

El nuevo consejero de Turismo, Promoción Económica y Agricultura entre otras áreas del Cabildo de Lanzarote, Ángel Vázquez (PP), ha dejado claro que no cuestionarán los nombramientos que realice su socio de gobierno, el PSOE, en la institución lanzaroteña en alusión a la posible designación de Eva De Anta como consejera delegada de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACTs) o Centros Turísticos.

Vázquez, en Hoy por Hoy Lanzarote, ha manifestado no obstante sus dudas acerca de que ese nombramiento se vaya a producir "en cuanto a gestión pública, le queda todavía un poco saber hacer bien las cosas". En cualquier caso, respetarán la decisión que adopte la presidenta del cabildo, María Dolores Corujo, "es un área del partido socialista y ellos serán los que tengan que dar explicaciones de a quién hacen responsable de los centros y a quién no, ahí el PP no tiene nada que hacer. Igual que la presidenta no se mete en los nombramientos del PP, el Partido Popular no se va a meter en los nombramientos de las áreas del PSOE".

Por otro lado, ha destacado la importancia de la rebaja del precio del agua agrícola para el sector primario y ha anunciado su intención de sacar adelante un Plan Integral de Agricultura. Además, Vázquez afirma que colaborarán en la lucha por un mejor reparto de las ayudas del POSEI después de que más de 650 viticultores de la isla se hayan quedado sin ellas.