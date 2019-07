Antonio Molina nos presenta su novela "Mujer andaluza, nacida para sufrir"

Aunque nació en Granada Antonio Molina es un algecireño del Cobre; por las cosas de la guerra, su madre, nacida en esta barriada, marchó a Romiya una pedanía de Chauchita en Granada. Era el año 1942. Poco después vendrían de nuevo a Algeciras y su vida transcurriría en el paraje de Chorrosquina en el parque Natural de Los Alcornocales.

Molina terminó en el País Vasco donde trabajó hasta su jubilación y donde es un consumado activista cultural en recitales poéticos y cualquier actividad que tenga que ver con los libros y la poesía.

Con Antonio hemos hablado de esta nueva publicación que nos ha presentado y que titula "Mujer Andaluza, nacida para sufrir". Antonio nos explicaba que "ese libro no lo he escrito yo, yo lo que he hecho es darle voz a esas mujeres. Todo lo que está en ese libro son palabras de esas mujeres, con su forma de ser y sus palabras".

Mujer andaluza es la historia de muchas mujeres de la época, la dureza de la posguerra, "en el año 40 mi madre escapó de aquí por la situación en que vivía". una historia desgarradora que cuenta como vivían las mujeres en esos años, "he dado voz a su historia".

Esta obra se puede conseguir contactando con Agalir Ediciones Solidarias, "ya me habría gustado haber podido presentar este libro en Algeciras, no pierdo la esperanza",