'Utoya. 22 de julio': la masacre que conmocionó al mundo

Han pasado casi ocho años de aquel día de verano que conmocionó al mundo entero. Esa tarde, Anders Behring Breivik perpetró una masacre sin precedentes en Noruega. El terrorista ultraderechista terminó con la vida de 77 personas en la isla de Utoya, sirviéndose de una pistola y un rifle.

En esta localidad, al norte de Oslo, se celebraba un campamento del Partido Laborista, repleto de adolescentes. Anders Behring se valió de un uniforme de policía para reunir a la máxima cantidad de personas posible. Un aviso rutinario, pensarían. En ese momento, el terrorista abrió fuego, jactándose entre bala y bala de estar cumpliendo su propósito.

El lago Tyrifjorden, desafortunadamente, fue testigo directo del suceso. Muchos de los fallecidos en aquella masacre perecieron al precipitarse al agua buscando huida. Ese fue su último y fatídico baño. El tiroteo duró 45 minutos, dos menos de lo que tardaron en llegar las autoridades noruegas desde la llamada. En el país se criticó fervientemente la insuficiente actuación policial, que de haber resultado más efectiva habría salvado algunas vidas.

El Festival de Cine de l'Alfàs Pi preestrena el thriller de Erik Poppe, basado en el atentado que acabó con la vida de 77 personas a manos del terrorista Anders Behring Breivik. Utoya. 22 de julio llegará a la gran pantalla el 19 de julio tras ser galardonada en el Festival de Berlín, los Premios del Cine Europeo y el Festival de Valladolid - Seminci.

Elizabeth Marandi Ihlen, es noruega y trabaja como asesora de Residentes en el Ayuntamiento de l'Alfàs, una localidad conocida como 'la pequeña Noruega' y considerada una de las mayores colonias noruegas del mundo:

Creo que no hay prácticamente ningún noruego en l'Alfàs que no conozca a alguien que haya sido afectado por esta gran tragedia. Hay personas que se ven con fuerzas y han visto ya la película y hay otras personas, como yo, que no tenemos muchas fuerzas para poder verla...