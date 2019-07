La Ertzaintza detecta billetes 'falsos' en la zona del Gran Bilbao

La Ertzaintza ha detectado desde el pasado mes de mayo la aparición de 52 billetes de pega o "dinero de película" de 50, 20, 10 y 5 euros en distintos municipios de la zona del denominado Gran Bilbao.

El departamento vasco de Seguridad ha informado este miércoles de que desde dicho mes se ha observado un "incremento notable" de este tipo de billetes con la advertencia "This is not legal. It is to be used for motion props" y "Movie Money".

La aparición de estos billetes ha tenido lugar en los municipios de Bilbao, Sestao, Barakaldo, Basauri y Muskiz, aunque también se ha constatado que se han detectado en otras zonas del resto de España.

Los billetes utilizados puden ser obtenidos a través de internet bajo la denominación de "dinero de atrezzo"; es decir, del utilizado en las películas de cine.

Hasta el momento la Ertzaintza ha registrado un total de 18 casos en dichos municipios, por lo que ha recomendado a comerciantes y ciudadanos en general que se fijen en la advertencia en inglés que aparecen en los mismos y que indican que no son de curso legal.