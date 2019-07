Vila realizará de manera subsidiaria los trabajos de mejora en el edificio de es Viver

El ayuntamiento procederá a finales de mes de manera subsidiaria a realizar los trabajos de mejora del edificio de Es Viver que sufrió un incendio en el mes de mayo. Y es que está prohibido acceder por su peligrosidad y ya detectaron hace unos días a una persona que estaba en el inmueble.

La teniente de alcalde de Vila, Elena López, explica que ya se ha notificado a la propiedad que debe realizar estos trabajos para evitar que techos y paredes se desmoronen. De momento no han dado respuesta y por tanto el ayuntamiento actuará cuando finalice el trámite legal para llevarlo a cabo... Como no es la primera vez que la empresa no da respuesta ya se ha comenzado a trabajar en pedir presupuestos de unas obras que costarán unos 30 mil euros aproximadamente. En la zona el consistorio ya se ha gastado sobre los 100 mil euros, entre obras y limpieza de este edificio y alrededores que hasta el momento del incendio okupaban decenas de personas.

En cuanto a la persona que detectaron dentro del inmueble, López dice que fue "una cuestión puntual y ya no está en el edificio". Y es que recuerda que estar allí es "un verdadero peligro". Policía local y Nacional vigilan la zona para evitar que se repita.