La música seguirá muy presente en 'Hoy por Hoy para Ibiza y Formentera' durante todo el verano, pero de momento, le damos vacaciones a Iván Domenech y a David Serra, que se despiden hasta septiembre, pero antes nos dejan sus dos últimas sugerencias musicales de la temporada.

Domenech ha elegido la canción 'Soul on fire' de Saint Jude y Serra, por su parte, nos ha acercado el tema 'Take five' de Dave Brubeck.