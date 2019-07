La tasa de paro de los estudiantes de la UJA es del 16'8%

La tasa de paro de los estudiantes de la UJA se sitúa en el 16,8%. Se encuentra, por tanto, en un nivel inferior a la media en la provincia de Jaén que supera actualmente el 20%. Es un buen dato, según analizaba el rector de la Universidad de Jaén, Juan Gómez, que se refleja en el Informe de Inserción Laboral de la Institución Universitaria en base al estudio del curso 2016-2017. Análisis que se realiza un año después de culminar el mismo, en base a los datos obtenidos en septiembre de 2018.

Desde la universidad se quiere favorecer la empleabilidad del alumnado como una función prioritaria. Esto se hace adaptando las actividades con acciones como la formación complementaria, adaptando la formación educativa a las profesiones más demandadas o analizando los resultados de las políticas internas relativas a la empleabilidad. Del estudio se desprende además que, del total de alumnos analizados, un 61% son mujeres y un 39% hombres. La tasa media de paro un año después de acabar la titulación, como decíamos, es de un 16’8%.

En el caso de grados se alcanza un 18% de paro, en másteres un 15% y en doctorados solo un 6%. Por tanto, según el rector de la UJA, "a medida que se sube de nivel de estudios, la tasa de paro es menor". Las carreras de Salud, Politécnicas Superiores, Educación o Ciencias Sociales están entre las más eficaces. Otras como Matemáticas o Arquitectura requerirán de "un rediseño" para adaptarlas a los nuevos tiempos. El tiempo medio que tarda un egresado en encontrar su primer empleo es de alrededor de 129 días.

Son buenos datos, argumentaba el vicerrector de transferencia del conocimiento, empleabilidad y emprendimiento, Pedro Pérez. Aun así, la Universidad no es conformista y se plantean seguir mejorando los datos en el futuro. Desde la UJA se avisa, no obstante, que los resultados del Informe de Inserción Laboral "son conservadores". Creen que los datos son mucho mejores, pero es difícil obtener la información de los alumnos que trabajan en el extranjero, que no son fáciles de contabilizar.