Inés Benjumeda tiene una voz preciosa. Jerezana y la segunda de cuatro hermanos, va a estudiar en unos meses 2º de Bachillerato y posteriormente le gustaría hacer Administración de Empresas. Con lo que no contaba es con que la vocación musical se iba a interponer en sus planes. En realidad, canta desde siempre, porque nos ha asegurado que "no recuerdo cuándo no cantaba".

"Tanto gusta" la compuso con catorce años, pero hasta hace un mes no se decidió a registrarla y colgarla en redes. La respuesta está´siendo brutal, con 12.000 reproducciones hasta el día de hoy en Youtube. Inés ha llegado directamente al corazón de los adolescentes y da toda la impresión de que ha sido para quedarse.

Este miércoles ha pasado por los micrófonos del Hoy por Hoy de Radio Jerez para hablarnos un poco más de ella, de sus gustos musicales y de sus proyectos. Hasta nos ha cantado algo en directo, pero los que estén deseosos de escucharla podrán hacerlo el próximo día 4 de agosto en El Trocadero, un local de moda en El Puerto de Santa María, a las doce de la noche.