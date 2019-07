Glauder ya es propiedad del 'Fuenla'

Antonio Cristian Glauder es ya propiedad del C.F. Fuenlabrada después de desvincularse del Deportivo Alavés que lo había cedido la pasada temporada donde fue una de las claves del ascenso disputando 37 partidos. Firma con una temporada con opción a otra.

“El de Algeciras demostró su poderío físico, su garra y su profesionalidad sobre el terreno de juego y se metió a la afición del Fernando Torres en el bolsillo” resume la web oficial.

“Desde que vine aquí me di cuenta de que es un club con ambición. He tenido la suerte de estar en un vestuario con una calidad humana tremenda en el que desde el primer día me sentí muy querido”, dijo el defensa que también aprovechó para hablar sobre sus expectativas para el próximo curso. “Me gusta ser ambicioso, ir partido a partido, pero siendo ambicioso y mirando hacia arriba. Creo que no debemos ser conformistas e ir siempre a por más”.