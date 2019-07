Marí Bosó compaginará su cargo de senador autonómico con el de concejal en Vila

El pleno del Parlament ha ratificado la propuesta de designar a José Vicente Marí Bosó (PP) y Vicenç Vidal (MÉS) como senadores autonómicos, con 44 votos a favor frente a ocho votos en contra (Cs y Vox) y la abstención de los tres diputados del PI.

Marí Bosó que ha pasado posteriormente por el programa Hoy por Hoy ha asegurado que compaginará el cargo en la cámara Alta con el de concejal de Ayuntamiento de Ibiza... Dice que su compromiso era estar en el consistorio y lo estará junto a sus compañeros en la oposición.

Sobre la política de su partido de que no pueden contar con varios cargos y que alguno de sus compañeros de formación se había mostrado molesto por esta excepción al igual que con Vicent Marí presidente del Consell y parlamentario dice que “este no es el debate, a la gente no le interesa este tipo de debates”. Lo importante es, asegura, que “yo me comprometí con mis conciudadanos a estar en Vila y cumplo con lo prometido, el resto son debates que no interesa a los ciudadanos y no deberíamos perdernos en estas cosas”.

Además Marí Bosó se ha comprometido a ayudar a resolver los problemas de la gente de las Islas y ha explicado que asuntos como la financiación autonómica, desarrollo fiscal del REB o las inversiones del estado en Baleares serán parte de los retos que tienen por delante.

'ES UN LUJO TENERLO EN MADRID'

Por su parte, el presidente del PP en Baleares, Biel Company, ha considerado que la elección de Marí Bosó es “una buena noticia”, no solo para el partido, sino también para “los intereses de las Islas” en general. “Es un lujo tenerlo en Madrid”.

Asimismo, Company ha reconocido que más de diez personas le habían solicitado el cargo de senador, si bien ha explicado que “ya le gustaría tener tantos cargos para ofrecer” y que, finalmente, escogió a Marí Bosó por la “máxima confianza” que tiene en él.

NUEVO PARLAMENTARIO IBICENCO

Jordi Marí, nuevo parlamentario / PSIB

Por otra parte, también han prometido o jurado sus cargos los nuevos parlamentarios. Entre ellos el ibicenco Jordi Marí que se estrena en política y estará en el grupo socialista tras la renuncia, por incompatibilidad, de Ramón Roca que ha sido nombrado director general de Modernización y Administración Digital.

Jordi Marí es hijo del alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas.