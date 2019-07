Enric Mas se planta octavo en el Tour

El español Enric Mas aseguró que la quinta etapa del Tour de Francia fue "más dura de lo que esperaba" y que en la de este jueves, el primer final en alto, tratará de no perder tiempo.

"Hoy me he encontrado peor que ayer. Ha sido un día muy duro, hemos ido muy rápido. El último puerto ha sido duro, no sé cómo hemos sobrevivido tanta gente. Con lo rápido que hemos subido no sé cómo hemos llegado tantos", dijo el ciclista del Deceuninck.

Mas reconoció estar "reventado" y aseguró que para el primer test de gran montaña del jueves el objetivo será "no perder tiempo".

"Creo que Ineos o Movistar harán la carrera bastante dura, probarán. Los que perdieron más tiempo en contrarreloj van a mover más la carrera", indicó.

Clasificación etapa:

1. Peter Sagan (SVK/BORA-hansgrohe) 4:02:33.

2. Wout van Aert (BEL/Team Jumbo-Visma) m.t.

3. Matteo Trentin (ITA/Mitchelton-Scott) m.t.

4. Sonny Colbrelli (ITA/Bahrain Merida) m.t.

5. Greg van Avermaet (BEL/CCC Team) m.t.

6. Julien Simon (FRA/Cofidis) m.t.

7. Michael Matthews (AUS/Team Sunweb) m.t.

8. Nils Politt (ALE/Katusha Alpecin) m.t.

9. Jasper Stuyven (BEL/Trek-Segafredo) m.t.

10. Julian Alaphilippe (FRA/Deceuninck-Quick Step) m.t.

-Clasificación general:

1. Julian Alaphilippe (FRA/Deceuninck-Quick Step) 18:44:12.

2. Wout van Aert (BEL/Team Jumbo-Visma) a 14.

3. Steven Kruijswijk (HOL/Team Jumbo-Visma) 25.

4. George Bennett (NZE/Team Jumbo-Visma) m.t.

5. Michael Matthews (AUS/Team Sunweb) 40.

6. Egan Bernal (COL/Team Ineos) m.t.

7. Geraint Thomas (GBR/Team Ineos) 45.

8. ENRIC MAS (ESP/Deceuninck-Quick Step) 46.

9. Peter Sagan (SVK/BORA-hansgrohe) 50.

10. Greg Van Avermaet (BEL/CCC Team) 51.