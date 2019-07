Los apicultores andaluces tienen problemas: Mercosur y el cambio climático amenazan su economía

Los apicultores españoles se enfrentan a la peor campaña de producción de miel de primavera de los últimos 15 años. Así lo explica Antonio Vazquez, responsable del sector apícola de COAG Andalucia y apicultor que ve cómo cada vez hay menos flores, menos abejas y mayor invasión de mieles de otros países.

El balance general es de una producción de mieles de primavera que ronda entre el 20 y el 40% de la producción de un año normal - según zonas - e incluso algunas monoflorales, como azahar o tomillo, con menores rendimientos (en torno a un 10% de un año normal). Un invierno excesivamente seco, con bajas e irregulares precipitaciones de lluvia y fuertes variaciones en las temperaturas, han provocado una primavera fallida y nefasta. A todo ello habría que sumar el impacto de Mercosur. que, ya sin aranceles, promete inundar de miel sudamericana el mercado español y europeo.

De todo ello hemos hablado con Antonio Vázquez, responsable del sector en COAG Andalucía. Puede escuchar aquí la entrevista:

Si se ratifica el acuerdo, Argentina, Brasil y Uruguay, potencias apícolas a nivel mundial, podrán inundar el mercado europeo con 45.000 toneladas de miel libres de arancel. En 2018, la UE en su conjunto importó un total de 34.541 toneladas de miel de los países que conforman el MERCOSUR (4.549 toneladas de Uruguay, 4.587 toneladas de Brasil y 25.404,35 toneladas de Argentina).

A efectos prácticos, la totalidad de lo que ahora se está importando de estos países por parte de la UE entraría sin pagar aranceles, presionando a la baja los precios en el mercado interno.

El año pasado el precio medio de entrada de la miel origen Mercosur fue de 2,46 €/kg, mientras que los costes de producción de un kilo de miel se situaron en España en 2,92€/kg.

Los apicultores no se niegan a que venga miel de fuera de la UE, pero si rechazan la utilización de este tipo de acuerdos para que el conjunto de grandes industrias envasadoras puedan comprar barato y aumenten sus márgenes de beneficio a costa de los apicultores de ambos lados del Atlántico. Y avisa Antonio Vázquez: "La forma que tenemos de cuidar el medio ambiente es mimanso a las especies autóctonas que polinizan nuestros campos, porque las abejas de otros países no vendrán a hacer su trabajo aquí". Y según Greenpace, "sin abejas, no hay vida".