Se abren las playas de El Puig y Massamagrell

Este jueves se han reabierto al baño las playas que estaban cerradas en El Puig y Massamagrell por la presencia de bacterias fecales. La playa de Pobla de Farnals continuará cerrada hasta conocer mañana los resultados de uno de los análisis. El que fuera concejal de playas del Ayuntamiento de Valencia en la pasada legislatura, Sergi Campillo, se ha reunido esta mañana con la secretaria autonómica de Emergencia Climática, Paula Tuzón, para tratar las causas de estos cierres, que se han repetido durante las últimas semanas. También lo han hecho los representantes del resto de ayuntamientos afectados.

Una de las conclusiones de esta reunión es la creación de una comisión técnica de vigilancia integrada por estos ayuntamientos, la Generalitat y la Confederación Hidrográfica del Júcar para buscar soluciones al problema. Campillo asegura que está casi descartado que los vertidos provengan del colector o de las depuradoras y que la causa más probable son los vertidos de las azequias.

El objetivo de esta comisión es la elaboración de un protocolo continuada de vigilancia para evitar nuevos casos de cierres de playas. Campillo recuerda que no es la primera vez que ocurre esto y destaca que, aunque no se pueden descartar nuevos vertidos, el Ayuntamiento de Valencia está trabajando "incansablemente para que no ocura".

Colomer pide una "rápida" solución

El secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer ha advertido que la Comunitat no puede retroceder "ni un ápice" en la reputación ya que, a su juicio, es "demasiado valiosa". Colomer ha admitido que "indudablemente, son noticias que no acompañan" y ha subrayado que hay que "continuar prestigiando" la imagen de las playas.

Por su parte, los portavoces del PP de los municipios afectados por el cierre de playas han pedido soluciones urgentes y asunción de responsabilidades. El grupo popular en les Corts ha anunciado que volverá a solicitar la comparecencia de la Consellera de Medi Ambient, Mireia Mollà, para que dé explicaciones sobre el tema. Una petición que ya fue rechazada esta misma semana en la junta de portavoces de les Corts.