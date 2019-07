Grupo viajero para el filial azulón

La Real Federación Española de Fútbol aprobó este miércoles la organización final de los cuatros grupos de la Segunda División B, donde lo que más llama la atención es la composición del Grupo I (en el que está el recién ascendido filial del Getafe C.F.) con madrileños, asturianos, gallegos, canarios, baleares y melillenses.

Así el grupo está conformado por cuatro equipos de Galicia (Racing C. de Ferrol, Pontevedra C.F., Coruxo F.C., Real C. Celta de Vigo ‘B’), cuatro de Asturias (Real Oviedo Vetusta, R. Sporting de Gijón ‘B’, U.P Langreo, C.D. Marino), siete Madrid (Getafe C.F. B, Rayo Majadahonda, C. Atlético de Madrid B, Real Madrid Castilla, U.D. San Sebastián de los Reyes, C.F. Inter Madrid, Las Rozas C.F.), tres de Baleares (S.C.R. Peña Deportiva, U.D. Ibiza, C.D. Atlético Baleares), uno de Canarias (U.D. Las Palmas B) y U.D. Melilla.