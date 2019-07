El concejal de Festejos de Leganés intentará sacar los toros de la programación municipal

No hay año sin polémica en los festejos taurinos de Leganés. Todos los gobiernos han tenido problemas merced a un pliego de condiciones para gestionar la plaza de toros La Cubierta a cambio de programar encierros y corridas de toros bajo condiciones no suficientemente claras y que cada temporada suscitan quebraderos de cabeza: la ausencia de corridas, la seguridad de las talanqueras, la suspensión imprevista de encierros o la gratuidad de las entradas han sido algunos capítulos de los últimos años.

La última vuelta de tuerca la ha dado el concejal de Festejos, Fran Muñoz, que se estrena en el cargo tras el pacto de gobierno con el PSOE y que tendrá que lidiar con la cuestión taurina a pesar de formar parte de Leganemos, partido abiertamente antitaurino. Por eso partidos como el PP han mostrado sus reticencias y por eso el propio Muñoz ha desgranado sus planes para la concejalía.

Según el edil, su idea es revisar el pliego de condiciones que dio la gestión de La Cubierta por 75 años e intentar sacar los festejos taurinos de la programación municipal de fiestas. Si el Ayuntamiento no puede prohibir los toros, que al menos no los ampare oficialmente y sea la empresa concesionaria la que programe lo que crea conveniente. Y en el futuro cercano, no garantiza que haya encierros en las fiestas de agosto de este año.

No obstante Muñoz, que recuerda que la afluencia de público a los toros es “cada vez menor”, insiste en que hay dos partidos en el gobierno con “sensibilidades graduadas” de distinta manera, pero las decisiones las tomará en última instancia “un gobierno” y no un partido u otro. En cualquier caso, aboga por unas fiestas “plurales” que refuercen el contenido lúdico y cultural en su programación.