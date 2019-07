Pacheta: "No voy a llorar por la falta de fichajes, se ha hecho un buen recorrido"

El entrenador del Elche ha asegurado hoy que el club ha hecho un «camino interesante» con los cinco fichajes realizados hasta el momento y ha dejado claro que no «tengo prisas en fichar». Es más, Pacheta asegura que «no voy a quejarme o llorar en sala de prensa por un posible retraso de jugadores. Nosotros no vamos a traer jugadores por solucionar un problema, al contrario. Elegimos lo que queremos y decidimos«, dijo.

Su misión es «hacer mejores jugadores de lo que son» a Fidel, Mfulu, Ramón Folch y Pere Milla y no descarta dar oportunidades como al canterano César, internacional con España sub-18 del que cree que hay que cuidar porque es «patrimonio del club». Tras una reunión a primera hora de la mañana con José Sepulcre, el máximo accionista de la entidad, José Rojo ha pasado revista a la situación actual. Reconoce que como mínimo hacen falta incorporar cinco refuerzos más. Y no es prioritario para él la llegada de un lateral zurdo. Es más, ha dejado entrever que Borja Martínez podría ser una opción válida para competir con Juan Cruz por un puesto en el once.

Sobre el overbooking de extremos, el preparador asegura que ahora mismo hay 5 jugadores para 3 puestos y quiere aprovechar la polivalencia de Iván Sánchez, Josan, Fidel o Pere Milla.

Ha tenido palabras de recuerdo a Javi Flores, agradeciendo su rendimiento y el gesto del club para que pudiera aceptar la oferta del Córdoba, mientras que su semblante ha cambiado con Jony Ñiguez. Ha asegurado que «este es un tema del club» y espera que haya una solución entre todas las partes para que se cierre la marcha de un jugador que no entra en sus planes. Pacheta no ha cambiado de postura en este asunto.