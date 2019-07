Virginia Torrecilla ficha por el At. de Madrid

Virginia Torrecilla (Mallorca; 4 de septiembre de 1994) se convierte en jugadora del Atlético de Madrid Femenino. La centrocampista española llega procedente del Montpellier HSC, uno de los mejores equipos de la liga francesa.

Virginia comenzó su carrera en 2009 en el U.D. Collerense, donde jugó dos años antes de moverse al Sporting Ciutat de Palma. Tras un año en el club balear, fichó por el F.C. Barcelona, club en el que jugó tres temporadas y con el que ganó tres ligas y dos Copas de la Reina, llegando a participar en la UEFA Women's Champions League. Tras esto abandonó la liga española en 2015 y se unió al Montpellier HSC, club del que procede.

Asimismo, jugó por primera vez con la selección española de fútbol en septiembre de 2013 y ya es una de las jugadoras más veteranas con España. Con la selección ha participado en la Eurocopa 2013 y el Mundial 2015, el primer Mundial en la historia del fútbol femenino español (Canadá 2015), y ha sido unas de las seleccionadas por Jorge Vilda para disputar el Mundial de Francia 2019.

En sus primeras declaraciones como jugadora del Atlético de Madrid Femenino aseguró que siente “orgullo y felicidad. Creo que el Atlético de Madrid está apostando muy fuerte por el fútbol femenino y es algo muy bonito para nosotras”.

"He seguido mucho la Liga Iberdrola, he visto la mayoría de los partidos del Atlético de Madrid, he visto la afición que tiene y creo que es algo muy bonito e increíble que pocos equipos tienen," continuaba diciendo nuestra nueva jugadora.

Su inteligencia, trabajo, anticipación al rival y buen trato de balón hacen de Virginia Torrecilla una de las mejores centrocampistas del momento del panorama europeo. Con la incorporación de Virginia, nuestro club se hace con uno de los pilares en el centro del campo de la selección española y sigue apuntalando el equipo que defenderá el título liguero logrado en la pasada temporada.

La jugadora ya ha firmado su nuevo contrato después de superar con éxito el reconocimiento médico que se le ha realizado en la Clínica Universidad de Navarra.