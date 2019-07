Luis Calderón : "Si la plaga de topillos se diera en una comarca de más riqueza se actuaría de otra forma"

La plaga de topillos y la concentración de casos de tularemia en Paredes de Nava ha desatadotodas las alarmas en la zona. El alcalde de la localidad Luis Calderón no es ajeno a esa preocupación y llama a la Junta de Castilla y león a adoptar todas las medidas que sean necesarias para atajar un problema que ha trascendido ya del ábito económico y agrícola paa convertirse en un problema de salud. Calderón cree que si esta plaga se concentrara en una zona de más riqueza, en lugar de la Tierra de Campos palentina, se hubieran adoptado ya otras medidas.

La proliferación, no sólo de roedores en los campos y cadáveres de los mismos en cauces y acequias, sino incluso dentro de los cascos urbanos, así como la concentración de casos de tularemia en Paredes de Nava, ha puesto en alerta a todos los habitantes de la zona. Desde el ayuntamiento, su alcalde, Luis Calderón, expresa su malestar y preocupación por lo que se está viviendo. A pesar de mantener un contacto permanente con la Junta y reconocer los esfuerzos que se están haciendo, cree que no son suficientes, "un problema que es constante y cíclico debería atajarse antes de convertirse en plaga, como está ocurriendo ahora". Para Calderón la solución pasa por adoptar medidas preventivas y no dejar que llegue el problema.