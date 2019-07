Asaja denuncia la situación de abandono e indefensión frente a la plaga de topillos

El sindicato agrario Asaja ha cargado duramente contra la Junta de Castilla y León por lo que consideran una gestión nefasta de la plaga de topillos que asola gran parte de la provincia de Palencia y la situación de abandono e indefensión en que se encuentran agricultores y ganaderos. Al quebranto económico se suman los problemas de salud ante una situación que llevan denunciando desde hace casi un año sin que se haya tomado ninguna medida preventiva. Críticas también a los colectivos ecologistas "más preocupados por el bienestar animal que por el de las personas".

Honorato Meneses se ha mostrado muy crítico con la Junta de Castilla y León ante lo que consideran una nefastamala y nula gestión en torno a la plaga de topillos. Asegura que llevan desde el pasado año denunciando la proliferación de estos animales ante el ITACYL, que les ha acusado de alarmistas sin hacer nada por evitar y atajar el problema cuando todavía se podía. Críticas también a los estudios que se hacen en torno a estos animales ya que asegura "en 12 años no han dado ningún resultado ni han servido para nada". Críticas a la administración regional que ha intentado responsabilizar a los propios agricultores de causar el problema por la forma de siembra y por los cultivos elegidos acusándoles de estar intentando poner en dudaun sistema agrario provincial. Alertan que de no adoptar medidas más concretas como la limpieza de reservorios, cunetas, retirada de cadáveres de roedores, quema controlada de rastrojos y cunetas y la utilización de productos profesionales no habrá forma de atajar la plaga con los consiguientes efectos negativos. Aseguran que de no tomar medidas no se va a poder hacer la próxima siembra y que pedirán responsabilidades.