Savia joven desde Zubieta

Iñaki Recio y Aitor Aranzabe son la savia nueva y joven que le llega al Real Unión desde Zubieta. Ambos jugarán cedidos esta próxima temporada por la Real Sociedad. Iñaki Recio es lateral izquierdo. "Por cambiar un poco de aires y con una cstegoria superior para intentar mejorar. No sabemos que te vas a encontrar y es diferente pero dentro de lo que me esperaba. En principio quiero hacerme a la categoría porque solo he jugado en juveniles y acostumbrarme a jugar contra gente mayor. Es verdad que llevamos tiempo de salir de Zubieta. Juego de lateral izquierdo en defensa duro voy con todo a las disputas", dice Recio, que competirá por el puesto con un veterano como Javi Garrido.

Por su parte, Aitor Aranzabe es extremo izquierdo, y el año pasado jugó en la Real C. Iba a hacer la pretemporada con el Sanse, hasta que le propusieron jugar cedido en Irún. "Vengo por jugar en Segunda B porque hasta ahora no hemos tenido esa oportunidad y con una plantilla veterana podemos aprender de ellos. He jugado dos años en Tercera y ahora adaptarme a la categoría, y jugar los máximo posible. Iba a hacer la pretemporada con el Sanse y cuando me dijeron venir aquí, me pareció buena idea", explicaba en su presentación.

Después de ambos jugadores, ha comparecido el entrenador, Alberto Iturralde, que ha repasado toda la actualidad unionista.

-Base del año pasado. "No cabe duda que había jugadores con contrato en vigor y había interés en que otros que terminaban renovaran. Hay variaciones pero no excesivas".

-Pretemporada con pocos amistosos. "Pienso que es mejor en verano trabajar y entrenar sin la presión de los resultados, y nuestra idea es hacer una buena base de condición física que nos dure toda la temporada. Con intensidad y cantidad, entendemos que debe haber base aeróbica y aspectos de fuerza".

-Qué falta en la plantilla. “El fichaje de uno o dos centrales es la máxima prioridad a nivel de posiciones".

-Contento con la plantilla. "Veo una gran disposición a trabajar y eso me encanta, para hacer un equipo intenso que consiga hacer partidos que atraigan al espectador en Gal y esa es nuestra ilusión. Un equipo competitivo y que contagie a la grada”.

-Centro de campo. “La otra posición en la que podría haber alguna novedad y por eso vamos a ver cómo está respondiendo la gente en estas primeras sesiones. Podría ser porque en ese momento pensamos para esa posición en Ekhi Senar, Yoel Sola y Larrucea, y me gustaría que llegara un cuarto”.

-Proyecto con sello propio. “Tenemos mes y medio para prepáranos bien y hago las cosas con mayor tranquilidad y más a mi gusto. Puedo trabajar con mi estilo y sentar las bases de lo que me gusta a mí”.