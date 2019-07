Borriol trau la cadira a la porta de casa per recordar el passat

Amb l'arribada de la calor, eixir amb la cadira a la porta del carrer era un ritual quasi involuntari als estius dels pobles de la província de Castelló. Una tradició que, a poc a poc, sembla desapareix en alguns municipis.

Raonar amb els veïns i veïnes, parlar de l'actualitat o xafardejar al voltant de l'últim escàndol al poble. També jugar una partida de cartes i un dòmino, mentre baixem la temperatura gràcies al corrent creat pel vaivé dels ventalls. Escenes típiques i quatidianes de les nits "a la fresca" que es donaven als carrers i barris durant els mesos més calorosos de l'any. Sempre per a fer més amena la nit estival una vegada acabat el sopar i amb la taula arreplegada.

Veïns i veïnes de Borriol van recordar com era viure al barri de la Moreria / Radio Castellón

El museu d'història de Borriol i l'agenda cultural d'este poble van comprovar que el costum de passar la nit d'estiu seguts davant la porta de casa s'estava perdent. Per això, van iniciar el cicle "Nits a la fresca". També per dinamitzar l'estiu al poble, per fomentar que les persones grans socialitzaren i per recordar com era el passat més recent. Este és un reportatge que defineix com són "les nits a la fresca" a Borriol.