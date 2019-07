Carmelo del Pozo anuncia un "verano largo"

Carmelo Del Pozo ha celebrado la llegada de Gaku Shibasaki al Deportivo. Tras la presentación de Lampropoulos, el director deportivo ha alabado al nipón, ya que "el esfuerzo de Gaku ha sido bestial. Ha renunciado a cantidades. Cubre las expectativas de lo que buscábamos. Viene por 4 años y tiene una compensación si hay ascenso en algún momento".

Carmelo do Pozo recordó una de las máximas que guían el mercado de fichajes del Deportivo: "Al estar en Segunda buscamos jugadores que no requieran traspaso. Mientras no tengamos más ingresos es nuestra realidad". Una situación económica que han paliado las salidas de Edu y Quique. "Nos han ayudado a conseguir buenas condiciones en sus traspasos". La realidad financiera del equipo obliga a "recibir ingresos por cantidades superiores a las que ha conseguido. Hay que compensar los gastos realizados en el último año en Primera". De hecho, las de los nuevos jugadores del Éibar podrían no ser las últimas salidas.

Fede Cartabia es otro de los que está en el escaparate. "Hay cierto interés de algún club por Fede pero hay que ver si es positivo para todas las partes". Aunque tanto en el caso de los fichajes como en el de las salidas, Carmelo Del Pozo se aventura a afirmar que "parece que va a ser un verano largo".

En el caso de Quique, el punta planteó la posibilidad de ampliar y mejorar su contrato. Una circunstancia que el Deportivo "no puede asumir", aunque el Director Deportivo recordó que con su salida "nos beneficiamos porque doblamos la cantidad conseguida por el jugador."

En cuanto a las posibles llegadas, el máximo responsable de la parcela deportiva anunció el fichaje inminente de un guardameta. Se trataría de un "portero joven que va a competir con Dani". Acerca del posible interés en Samuele Longo, Del Pozo afirmó que "es un jugador interesante. Es una opción del mercado pero está jugando. Somos muchos equipos luchando por él". Eso sí, la búsqueda del delantero es la gran prioridad porque el equipo "necesita dos o tres". Cada incorporación que realice el equipo se hará con la máxima de valorar "cuánto vale un jugador y cuánto nos da en el campo. En función de eso decidir si conviene la compra". Y es que el Deportivo, en el ranking de límite salarial se moverá en una posición intermedia. "Han bajado tres equipos con músculo económico y sin deudas. Nosotros estaremos en el escalón intermedio".

El club planifica la temporada desde la tranquilidad, ya que "tenemos 20 jugadores y debemos equilibrar posiciones. En el lateral derecho, por ejemplo, tenemos cuatro". El deseo es confeccionar una plantilla con 22 futbolistas.

En la defensa, el Deportivo también necesita hacer movimientos. "En estos momentos tenemos tres centrales. A ver qué pasa con Róber. Tiene una lesión complicada: un año de contrato y una rotura de cruzado. No podemos pagar las cifras de Primera" afirmó en lo que parece ser el reconocimiento de lo complicada que está la posibilidad de que el canterano vista la blanquiazul esta campaña. En esa línea, el club continúa buscando un lateral zurdo.

El equipo ha comenzado a trabajar esta mañana con la presencia de numerosos futbolistas del filial. El año pasado dos de ellos se quedaron en la primera plantilla, una circunstancia que no se descarta en la actualidad. "Queremos reducir plantilla y dar oportunidad a que puedan llegar a primer equipo. La inversión en Abegondo tiene que tener traslación en el primer equipo en corto plazo". Hoy han sido Boian, Bourdal, Mujaid, Martí Vilá, David Sánchez, Yago Gandoy y Javi Sánchez los que han acompañado al primer equipo en su estreno.