Adrián Carratalá, conocido mago de Petrer, triunfa en Las Vegas

El mago e inventor Adrián Carratalá, dos veces campeón de España de magia, ha participado en el prestigioso concurso de televisión Penn and Teller Fool Us, de la cadena estadounidense The CW.

El programa se graba en Las Vegas y es presentado por la famosa actriz Alyson Hannigan. En el jurado se encuentran Penn Jillete y Raymond Joseph Teller, más conocidos como el dúo Penn & Teller, dos de los mejores magos del mundo con más de 40 años de trayectoria.

En cada episodio, cinco ilusionistas de todo el mundo presentan sus trucos originales, con el objetivo de que la pareja de magos del jurado no sea capaz de descubrir cómo se ha hecho y según datos de la cadena, de los más de 350 magos que han pasado por el programa en sus seis temporadas, sólo el 15% ha logrado engañar al jurado y Adrián Carratalá ha sido uno de ellos, obteniendo el galardón Fooler.

El efecto que ha engañado a Penn & Teller consiste en hacer desaparecer el anillo de una espectadora de la punta de los dedos, haciéndolo reaparecer al instante atado en el cordón del zapato del artista, según explicaba Carratalá. Un truco que lleva confeccionando desde hace cinco años.

Durante el veredicto, el jurado insistió en que el mago debía ocultar algún tipo de trucaje bajo su ropa. Para demostrar que se equivocaban, el mago de Petrer llegó a desnudarse en directo, dando lugar a un divertido e inesperado desenlace.

Su episodio se grabó el pasado mes de marzo y ha sido emitido en Estados Unidos el 15 de julio. Aunque no estará disponible en España hasta dentro de unos meses, los telespectadores españoles pueden disfrutar de las dos primeras temporadas del programa en la plataforma de Netflix. Como parte del premio, el próximo mes de septiembre Adrián viajará de nuevo a Las Vegas para actuar en vivo junto a los propios Penn & Teller en su show de cabecera del Rio All-Suite Hotel & Casino.