Conductores denuncian una lista de espera hasta octubre para pasar la ITV

Usuarios de la ITV denuncian que no hay citas disponibles para pasar la revisión hasta el mes de octubre. Las cuatro estaciones que funcionan en Mallorca están totalmente desbordadas y no tienen huecos libres hasta pasado el verano. La lista de espera es importante y los usuarios se quejan de que pueden ser multados al por no tener la ITV en vigor a pesar de que han tratado de pasar la revisión antes de que caducara.

El Consell de Mallorca ha dado luz verde a la apertura de las estaciones los sábados por la mañana para tratar de descongestionar la situación. El conseller insular de Movilidad, Iván Soriano, afirma que es consciente del "incremento de las listas de espera de los último meses". Explica que la punta de verano ha crecido de forma significativa este años y que "está prevista la apertura de una quinta estación en los próximos meses".

De momento, han conseguido cruzar datos para liberar las citas de las personas que logran pasar antes la revisión. Además, han comenzado a abrir en sábado. Soriano afirma que "la espera se ha reducido a dos meses y medio en las dos últimas semanas", pero reconoce que todavía los plazos de espera son largos.

Desde el Consell esperan que los plazos se puedan reducir y que durante la presente legislatura eche a andar la nueva estación.