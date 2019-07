Los comerciantes, en contra de la delimitación de cruceros

Los comerciantes de Palma han mostrado su disconformidad con la nueva medida de la administración. Consideran que la reducción de los cruceros podría afectar en gran medida al comercio. La postura es unánime en todos los trabajadores. Camareros y dependientes dicen que la delimitación de los cruceros les parece mal.

"¿Que haya delimitado?¡Pues mal, qué nos va a parecer a nosotros!" dice Erica, de Perfumerías Xarig. "Si hace esto no trabajamos, si no tenemos turistas esto no funciona.", le apoya David, un trabajador de Gelatty.

Otros, dentro de la disconformidad, prefieren ver esta reducción desde un punto de vista más optimista.

"Como negocio igual saldremos perjudicados pero nos beneficia en otros aspectos", asegura Lola, de Barrys.

Es precisamente entre los locales donde hay más discrepancias. Aunque en lo que sí coinciden todos es que no conocen mucho el tema.

Por casualidad nos hemos topado con Javi, un abogado de cruceros que ha intentado aclarar la confusión. El letrado asegura que el impacto medioambiental de los cruceros no es tan negativo como algunos creen.

"Lo que pasa es que la gente tiene que informarse y la regulación sobre los barcos es muy estricta. Un barco que no cumple con los certificados no puede salir de puerto. Hay que conocer el sector y como se regulan los barcos. Los barcos cada vez contaminan menos. Yo diría incluso que contaminan más todos los coches que tenemos aquí que un crucero. "

Una afirmación que contradice un informe publicado por Transport & Environment en 2017 ,que especificaba que en Palma los cruceros contaminan más que todos los coches de la ciudad.