Borja Galán: "Me fui un año de Erasmus y he vuelto"

El Deportivo continúa con su ronda de presentaciones. La de este martes correspondió a Borja Galán. El ex jugador del Fabril regresó este verano tras su paso por el Alcorcón, dónde según confiesa, se hizo "mejor jugador y mejor persona". El madrileño se refiere a su estancia en el equipo del sur de la capital como una experiencia en todos los sentidos. "Me fui un año de Erasmus y he vuelto", sentencia. Ahora, mirándose al ombligo, "me considero un jugador más hecho con descaro y desequilibrio".

"Particularmente fue es una operación muy buena", relata Carmelo del Pozo. El director deportivo desvela que el club no perdió de vista la evolución del jugador en ningún momento del curso pasado. "Se le hizo un seguimiento muy intenso y estamos muy contentos. Le damos la enhorabuena", continúa el segoviano, que cree que Borja Galán será un acierto en esta temporada.

El futbolista se muestra, por su parte, “muy contento de haberme ganado el derecho de volver. Me siento mucho más jugador. He sumado minutos en Segunda y crecí como jugador y como persona.”

Pistas sobre el Depor de Anquela

Borja Galán avanzó alguna de las principales características del Deportivo que pretende el nuevo entrenador. Para el atacante, el nuevo conjunto blanquiazul será una escuadra mucho más dura y competitiva. "Va a querer un equipo con intensidad y que metan la pierna. Personalidad y carácter. Apretar con y sin la pelota”, concluye.

Entiende Galán que el año pasado muchos equipos se motivaban de manera superior al enfrentarse a equipos como el Deportivo. "Jugar contra el Dépor es jugar contra un grande y tenemos que estar preparados". No alberga ninguna duda el pelotero de que este año, el equipo logrará un objetivo "que no escondemos2, que es el de regresar por fin a Primera.