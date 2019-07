Adri, Ninja y Andrea vuelven a nadar libres en el mar

Este martes han regfresado al mar Adri, Ninja y Andrea, tres tortugas que llegaron con problemas a la costa ibicenca y que han recibido ayuda en el Centro de Recuperación de Especies Marinas (CREM). Ahora están listas para volver a su vida en el mar y han sido devueltas a su medio natural en aguas de Formentera.

La coordinadora del CREM, Verónica Núñez, ha pasado por el programa 'Hoy por Hoya para Ibiza y Formentera' para contarnos cómo ha transcurrido esta mañana a bordo de la embarcación que las ha devuelto al mar y nos ha contado un poco más sobre estas tres tortugas y el trabajo que están realizando en el centro este verano.

Las tortugas pertenecen a la especie 'Caretta caretta'. Adri es una hembra de 10 kg que fue salvada el 23 de abril en la zona de Es Freus. Ninja, por su parte, es un macho de 47 kg que fue salvado el pasado 10 de mayo en una zona entre es Vedrà y Cala d'Hort. Ambos presentaban sintomatología respiratoria y fueron tratados de neumonía en el Centro de Recuperación del Palma Aquarium.

Andrea, por su parte, pesa 47 kgs. y fue encontrada por un particular, el pasado 5 de julio, cerca de Cap Nonó, en el término municipal de Sant Antoni. Presentaba problemas de flotación y fue tratada en las instalaciones del CREM.

Imagen de una de las tortugas / Cadena SER

Este año se han producido 22 varamientos de tortugas marinas en Baleares. El año pasado se produjeron un total de 40, de los cuales 8 fueron en aguas pitiusas. La conocida popularmente como 'tortuga boba' es la más numerosa de las tres que se pueden encontrar en el Mediterráneo. De hecho, prácticamente la totalidad de ejemplares rescatados pertenecen a esta especie, que encuentra en el mar Balear una de las principales fuentes de alimentación.

Las interacciones con la pesca, la contaminación, el tráfico marítimo y la perturbación de las áreas de nidificación son algunos de los principales problemas de las tortugas marinas, aunque los sectores implicados en estas problemáticas cada vez son más sensibles a la conservación de los hábitats y la biodiversidad marina.

Desde el Servicio de Protección de Especies de la Conselleria de Medio Ambiente se recuerda que en estos momentos es época de nidificación de tortugas marinas y que cada vez es más frecuentes la puesta de huevos en playas del litoral mediterráneo occidental. No se puede descartar, por tanto, que esta situación se produzca en las playas del archipiélago. Se pide a la población que, en caso de que encuentre un nido, avise al 112. Es imprescindible no molestar ni acercarse al animal y, especialmente, no hacerle fotografías con flash, ya que de esta manera se podría dañar la puesta.