Cs buscará cohesión y entendimiento en la Diputación

Ciudadanos buscará cohesión y entendimiento en la Diputación de Jaén. Así lo ha asegurado este martes el diputado provincial del partido naranja, Ildefonso Ruiz, durante una rueda de prensa para presentar las líneas generales de actuación en la institución provincial. Quiere reforzar el trabajo por la provincia y ser útil ya que considera que Jaén sufre una situación insostenible. La práctica ausencia de industria, el fuerte desempleo o las carencias en infraestructuras aparecen como grandes males de la provincia jiennense. Por ello, según Ruiz, se liderarán propuestas e ideas para sacar del ostracismo a Jaén.

La intención es actuar, de forma prioritaria, aunque no exclusiva, en núcleos poblacionales de menos de 5.000 habitantes que se encuentran habitualmente alejados de las grandes urbes. Zonas donde se vive profundamente la despoblación y el desempleo, con especial incidencia en las mujeres.

"Además, precisamente en el sector comercio, nos encontramos con una realidad. La importancia que tienen las mujeres en el entorno rural ya que muchas veces la mujer está ligado al sector comercio. Con lo cual no solo nos va a permitir, si impulsamos políticas de favorecimiento del comercio y del pequeño autónomo en estos núcleos, no solo nos va a permitir fomentar el empleo sino también la incorporación de la mujer al entorno laboral".

Incentivarán medidas para los agricultores o la implantación industrial. Y para ello, el único diputado provincial de la formación de Albert Rivera necesitará de una buena dosis de "pegamento institucional". Quiere buscar acuerdos para echar abajo lo que denomina "la vieja política de la confrontación", buscando acuerdos en beneficio de la provincia.

Polémica por el voto de Cs

En otro orden de cosas, y a preguntas de Radio Jaén, Ildefonso Ruiz explicaba los motivos por los que votó a favor del socialista Francisco Reyes durante la toma de investidura de la Diputación Provincial de Jaén. Algo que no sentó bien entre algunos miembros de su partido, como es el caso del número seis de la lista naranja al Ayuntamiento de Jaén, Sito Ureña, que criticó que no se votara a sí mismo. Ildefonso Ruiz explica que "no fue una decisión a la ligera" y que buscaba demostrar unidad para el futuro trabajo conjunto en beneficio de la provincia.

"Nosotros hemos dicho desde el minuto uno que hemos venido a trabajar, a ser útiles y a buscar consensos. Si ese discurso que estamos dando, a las primeras de turno, lo convertimos en un portazo no se corresponderían las palabras con los hechos. Nosotros hemos dado nuestro apoyo al PSOE porque entendemos que la situación que requiere la provincia es la de trabajar juntos y apoyarnos unos a otros. Queríamos demostrar al PSOE, que son los que tienen el gobierno en la Diputación, que veníamos a trabajar, a ser útiles y a ser leales", finaliza Ruiz.