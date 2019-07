Arturo Rodríguez: "Soy un delantero que va bien al espacio y juega bien dentro del área"

El Atlético Baleares ha presentado este martes a su cuarto fichaje de la temporada, Arturo Rodríguez Pérez Reverte. El jugador llega procedente del Sabadell y acumula experiencia en Segunda División tras haber pasado por el Alcorcón, Llagostera y el Córdoba. Además, conoce muy bien la Segunda División B, categoría en la que ha jugado con el Cartagena, el UCAM y el Sabadell, entre otros. Llega para reforzar la parcela ofensiva de Manix Mandiola tras las bajas de Hugo, Adri y Nuha.

Rodríguez llega "con mucha ilusión y muchas ganas". Asegura que "llevaba tiempo en contacto con Patrick de otros años y al final se ha dado. Es un proyecto que ha estado cerca de subir a Segunda División y que quiere ascender a toda costa y para cualquier jugador es llamativo".

El jugador viene para cubrir la zona ofensiva: "Vengo a hacer mi trabajo, no a hacer olvidar a Nuha, que ha dejado un buen recuerdo y yo cuando me marche espero dejarlo similar o mejor que él".

Respecto a lo que puede ofrecer al equipo: "Ofrezco trabajo, calidad, lo dejaré todo por la camiseta como siempre he hecho en todos los clubs". Además, afirma que "no conozco ningún jugador de compartir vestuario pero al final nos conocemos por terceros". "Soy un delantero que va bien al espacio, juega bien dentro del área, entrar en juego pero mejor que me vean jugar, prefiero no definirme", ha añadido.

Rodríguez no se marca un objetivo en cuando al número de goles: "No me marco un número de goles, pero ojalá sea bueno porque será bueno para todos".

El director deportivo Patrick Messow ha confesado que "Hace mucho tiempo que estamos en contacto con él y es un jugador que seguimos de hace tiempo y nos va a dar mucho en la zona de ataque porque es un perfil que ahora no tenemos".

Messow también ha hablo de las salidas que se están produciendo en el club. Respecto al capitán Francesc Fullana reconoce que "a todos nos ha tocado aceptar la decisión de Fullana, es una pena. Para nosotros era un jugador muy importante, también a nivel personal uno de los mejores deportistas y personas con los que he trabajado. Hemos hecho todo para que se queda pero entiendo que quiera cambiar de aires y hacer algo diferente después de muchos años aquí. Lo tenemos que aceptar, desearle suerte, darle las gracias y dejarle abiertas las puertas. La baja de Fullana pasa en todos los clubs del mundo, la vida sigue y buscaremos el mejor sustituto posible".

Por su parte, Guillem Vallori continúa en el limbo: "Estamos en conversaciones con Vallori pero no puedo decir nada más".

El Atlético Baleares continúa buscando refuerzos y tiene el ojo puesto sobre Aurtenetxe: "Es un jugador interesante que me gustaría fichar", ha afirmado el director deportivo.

Este lunes se ha conocido el calendario de la Segunda División B. La primera jornada será fuera de casa y contra el Langreo. Messow ha dicho lo siguiente: "Competiremos el primer partido en Langreo, donde nos toca competiremos. Ahora toca prepararse en pretemporada y ya hablaremos después de rivales. El lunes en pretemporada habrá una buena base y cuando empiece la competición habrá un equipo. Ha habido bajas de jugadores importantes y menos importantes, hemos fichado jugadores importantes y miramos para el futuro de forma positiva.

El próximo 22 de julio arranca la pretemporada en Son Malferit a la espera del Estadi Balear. Tras las 13 salidas, las 4 renovaciones y los 5 fichajes, los jugadores se pondrán a las órdenes de Manix Mandiola: "El míster está tranquilo, trabajamos todo lo mejor posible para el club. Hasta el 31 de agosto puede haber movimientos y estamos atentos", ha finalizado Messow.