LAB sobre el acuerdo: "Lo único que busca es hacer 10 coches más por turno"

Encantado con que se haya adjudicado la fabricación del tercer modelo de Volkswagen a la plata de Navarra. Así se muestra el sindicato LAB.

Encantados con la llegada del modelo, pero no con el acuerdo que se ha firmado. Por una razón principal, la cuenta Fernando Eraso, responsable sindical: “Creemos que es un acuerdo que está vacío de contenido y lo único que busca es hacer 10 coches más por turno. No entendemos tampoco la inclusión de cambio de condiciones laborales de 2019 para un modelo que se va a producir 2021. Ya dijimos nosotros que no queríamos que estuviera reflejado en el acuerdo si querían nuestra firma”.

Además, aseguran que ese convenio no garantiza el empleo, aunque el resto de las fuerzas sindicales sí lo crean.

ELA

ELA, contento con la llegada de ese tercer modelo a la plata de Landaben. La medalla que representa el reconocimiento a la labor, trabajo y esfuerzo de la plantilla, así lo definen. El motivo de la firma de ELA principalmente la estabilidad que se va a conseguir en el empleo.

Jokin Arbea, del sindicato ELA, explica cómo se va a dar ese empleo: “Con una conversión de un mayor número de contrataciones indefinidas que venían dadas por la firma del actual convenio. A partir de ahí esperemos que la empresa reconozca el esfuerzo de los eventuales que están en la planta con una mayor antigüedad para hacer a conversión en indefinidos”.

Pero de momento con pies de plomo, asegura Arbea: “hasta que no tengamos la concreción de las medidas técnicas y de las inversiones que permitan aligerar esa sobrecapacidad que le vamos a dar a la multinacional, evidentemente hay que estar muy encima para que esas medidas se den”.

Contentos, eso sí, con que sigan avanzando hacia el futuro abriendo las puertas a la llegada del coche eléctrico a nuestra comunidad.