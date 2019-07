Los nietos de la emigración a México vuelven a casa

El Centro Asturiano de México puso en marcha hace 22 años el programa Así es Asturias, una iniciativa con la que busca mantener vivos los lazos con la región de los descendientes de los emigrantes que hace tantos años se asentaron en aquel país. Desde el lunes pasado, 28 de esos jóvenes, protagonizan un viaje que les permite conocer de primera mano la historia, el patrimonio y la cultura de la tierra de sus ancestros. Este miércoles han hecho una de sus primeras paradas en la Junta General del Principado.

Asturias no les es ajena. Desde pequeños han escuchado las historias de sus abuelos sobre la patria querida, y se han criado en las instalaciones del centro asturiano –muchos juegan en equipos de fútbol bautizados que llevan nombres como Covadonga u Orvallu. Algunos incluso han visitado la región con sus familias. Pero esta vez visitarán lugares que incluso muchos asturianos no conocen de primera mano. El Centro Asturiano de México prepara un programa pensado para que cuando termine la expedición, en quince días, no sólo sepan de sus raíces, sino que se sientan orgullosos de ellas. El periplo incluye visitas a las cuevas de Tito Bustillo, el cabo Peñas, el Museo de la Minería, el Museo de la Emigración de Colombres, el Bellas Artes, el Museo Etnográfico de Grandas de Salime o la Universidad de Oviedo.

Con lo que vean, escuchen y prueben han de redactar una bitácora de viaje a diario y a su regreso elaborar una monografía sobre Asturias. No es un viaje de placer, aunque para muchos es el mejor viaje de sus vidas, como confiesan a sus 18 años.

Los chavales forman parte de las 14.000 familias asociadas al centro de México. Jóvenes con doble nacionalidad que en un futuro no muy lejano podrán votar en España. Los tutores que les acompañan se han encargado de pedirle hoy al presidente de la Junta General, Marcelino Marcos -a modo de representante de la clase política española- que se lo pongan fácil y trabajen para eliminar el modelo de voto rogado que ha hecho caer en al insignificancia el voto de al emigración.