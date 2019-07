El caso Cursach permanece paralizado por la ausencia de juez

La causa contra los antiguos investigadores del caso Cursach permanece paralizada ante la ausencia de un magistrado que la dirija. El Tribunal Superior de Justicia de las islas ha devuelto al juzgado de instrucción número 12 la exposición razonada firmada por el juez Miquel Florit en la que pedía investigar al juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán por presuntos delitos cometidos durante la instrucción del caso Cursach. Sin embargo, Florit está de baja médica y el juez designado para seguir con el asunto ha pedido abstenerse por su amistad con uno de los investigados.

La exposición razonada ha sido devuelta al juzgado porque aún no había terminado el plazo para que las partes presentaran alegaciones. Sin embargo, este documento regresa ahora a una causa que no tiene quien la dirija. El juez que la llevaba hasta ahora, Miquel Florit, ha pedido la baja por incapacidad temporal y no podrá continuar con el asunto. La decana designó el pasado dos de julio como instructor del caso a Antoni Rotger, que pidió a la Audiencia Provincial abstenerse del asunto por su amistad con el juez Penalva.

El asunto se encuentra paralizado después de la investigación contra Penalva, la baja médica de Florit y la petición de abstención de Rotger. Tendrá que ser la Audiencia Provincial la que decida si hay motivos suficientes para que éste último se aparte del caso. Con el mes de agosto de por medio, no parece probable que el asunto esté resuelto antes del final del verano. Recordamos que el juez y el fiscal que iniciaron la causa, así como varios agentes del grupo de blanqueo de capitales de la Policía Nacional están siendo investigados por presuntos delitos cometidos durante la instrucción de la causa contra el empresario.