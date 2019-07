Yanis: "Me ha sorprendido el vestuario"

Ha llegado la hora de triunfar en el fútbol profesional. Yanis Rahmani Cordeiro (Champigny-sur-Marne, Francia), llega al Almería para quedarse definitivamente en la élite. Firmó por tres temporadas y a sus 24 años se ve preparado para ser un jugador importante en el esquema de Óscar Fernández. Tras pasar por la cantera del Athletic, Basconia, Sestao River, Tudelano, Leioa y Mirandés, llega al club rojiblanco con la maleta cargada de ilusión: “Es la oportunidad que llevo buscando mucho tiempo. Vengo el momento perfecto de mi carrera y tengo las condiciones ideales”.

Polivalente

Extremo izquierdo, de 1.79 metros y 74 kilos, también puede desenvolverse con facilidad detrás del punta. En el Mirandés fue cambiando de rol a lo largo de la temporada, siempre con vocación ofensiva, y es que Yanis no se conforma con asistir: “Mi sitio natural es la banda izquierda, pero no soy el típico extremo pegado a la línea, sino que he llegado incluso a jugar detrás del delantero. También soy ambicioso y quiero marcar goles”. En definitiva, el nuevo futbolista rojiblanco considera que, “tengo alma de segundo punta”.

Rioja-Yanis

El listón lo tiene muy alto. La temporada de Luis Rioja le catapultó al Deportivo Alavés y Yanis Rahmani espera seguir sus pasos. Tiene tanta personalidad que acepta el reto, pero no quiere parecerse al sevillano, y sí implantar su modelo de fútbol en el Mediterráneo: “Soy Yanis Rahmani y vengo a hacer mi mejor juego, aunque ahí está el rendimiento de Luis Rioja. Me considero algo diferente a él. Soy muy polivalente, lo veréis en el campo”.

Ya ha entrenado con el grupo y conoce a sus nuevos compañeros. Habla de objetivos personales y grupales a corto plazo, ya que no se marca cifra de goles, y en cuanto a la temporada, cree que se están sembrando las bases para un Almería competitivo, sin techo: “Me ha sorprendido el nivel de inteligencia en el campo, el compromiso, el hambre, que no vamos a contentarnos con poco. Veo también un entrenador ambicioso y eso me gusta”.

Lugar perfecto

Esperaba Yanis dar el salto de categoría y gracias al Almería lo ha conseguido. Aceptó la propuesta por la política de fichajes del club rojiblanco: “A veces se apuesta más por el nombre que por jugadores jóvenes, pero el Almería fue a por jugadores de Segunda B y me motivó su llamada. Me dan la oportunidad”.