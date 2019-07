El joven Premio Nacional de Juventud de Ciencia a las puertas del paro

El ingeniero cordobés Pedro Javier Gómez, ha sido galardonado con el Premio Nacional de Juventud en el apartado de Ciencia y Tecnología. Nacido hace 25 años en la localidad de la Rambla, trabaja en el Instituto de Biomedicina de Sevilla.

Premios Injuve 2019

Es el segundo galardón de este tipo que recibe la provincia este año, tras el conseguido en el apartado de Cultura por parte de la poeta María Sánchez. "El Jurado ha reconocido que la investigación ha sido tan importante como para darnos el premios a la investigación joven. Solo premiaban un trabajo en esta categoría", afirmó Pedro Gómez, quien ha participado en un importante descubrimiento relacionado con las glandulas salivales que "podría tener una implicación enorme en ingeniería de tejidos".

Sin embargo, a pesar de este importante reconocimiento, no está garantizado el futuro laboral de este joven cordobés, que acaba contrato este año y no tiene claro si le renovarán. Un claro ejemplo de la crisis que atraviesa el mundo de la investigación, sobre todo por falta de financiación. "No sé por dónde pasa mi futuro. Se me acaba mi contrato este año. Espero que con este premio, pueda seguir en investigación", comentó Gómez.