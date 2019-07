La Ronda Norte no afectará al Parque del Canal

El nuevo trazado de la Ronda Norte no afectará al entorno del parque del Canal, en la zona de la Arruzafilla. Así lo ha confirmado el presidente de la gerencia de Urbanismo, Salvador Fuentes, quien no ha especificado en qué consistirá ese nuevo tramo.

Puedes escuchar el audio completo aquí:

Fuentes ha insistido en que será una solución técnica nada agresiva con el entorno del parque y que se construirá previendo la evolución de la ciudad en los próximos 25 años. El presidente de la gerencia insiste en que ese tramo, de titularidad autonómica tiene que hacerse de la mano con el tramo municipal que afecta a la zona de Mirabueno. Fuentes ha asegurado en Radio Córdoba que se trata de un proyecto que no dividirá la ciudad y que se hará con el acuerdo de las asociaciones de vecinos. "Hubo aportaciones técnicas que nos gustaron y nos ha dado mucha alegría porque no rompen el parque y tiene un tramo muy amable con el desarrollo de la ronda. Eso se lo llevó Sevilla, donde se va a adaptar a ese planteamiento. Lo verá también el movimiento vecinal y consensuaremos con ellos. No se concibe un tramo sin el otro", explicó Salvador Fuentes.

Además, el presidente de la Gerencia ha confirmado que el tramo municipal de la Ronda Norte se iniciará a finales de este mes. "La intención es que empiecen entre julio y agosto. Ese tramo municipal tiene que ponerse en carga a partir de agosto y esperemos que no haya ningún impedimento", concluyó Fuentes.